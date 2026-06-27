В Актау на семь часов перекроют проезд на одной из дорог

В городе временно ограничат движение транспорта в связи с проведением городского марафона, сообщает Lada.kz .

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В Актау завтра, 27 июня, запланирован марафон, организованный в целях популяризации здорового образа жизни среди молодежи, развития массового спорта и профилактики наркомании.

В связи с проведением мероприятия с 05:00 до 12:00 будет временно ограничено движение автотранспорта на центральной автомобильной дороге, проходящей через 14, 15 и 9А микрорайоны.

Городские власти просят жителей и гостей Актау заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным ограничениям движения.