Жуткая находка под Актау: в кустах выживает стая больных собак

Местные жители просят спасти стаю истощенных собак, которая обитает в кустах недалеко от жилого массива Рауан. Среди животных - лысые щенки с признаками кожного заболевания, хромые взрослые собаки и кормящая мать, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

По словам местной жительницы, во время велосипедной прогулки с мужем и своими собаками они случайно наткнулись на животных, которые скрываются в кустарнике.

Меня поразило, что среди них бегает совсем маленький щенок размером с ладонь. Он практически полностью лысый, весь поражен демодекозом. Без слез на него смотреть невозможно. Мы даже представить не могли, что в этих кустах живет целая стая, - рассказала женщина.

В стае находятся несколько взрослых собак и несколько щенков. Многие животные сильно истощены, один кобель хромает.

У собак имеются явные признаки кожных заболеваний.

Особое беспокойство вызывает и место, где они обитают. Рядом ощущается сильный трупный запах, однако собаки по неизвестной причине не покидают эту территорию, - рассказала очевидец.

После увиденного женщина распространила информацию в городских чатах, призвав неравнодушных откликнуться. Позже она лично приехала на автомобиле, чтобы накормить животных.

Она предоставила точную геолокацию, где находится стая, чтобы животным можно было как можно быстрее оказать помощь. Местонахождение по ссылке здесь.