«Даже на корм не хватает»: приют в Актау готовится к акции стерилизации и просит помощи

Общественный фонд по защите животных «Шанс» объявил о старте масштабной акции по бесплатной стерилизации животных, которая поможет сократить число бездомных собак и кошек. Однако для проведения мероприятиям организаторам не хватает оборудования, расходных материалов и волонтеров, сообщает Lada.kz .

Фото волонтеров

С 14 по 18 июня в приюте «Шанс» проходит масштабная акция по бесплатной стерилизации собак и кошек при поддержке фонда Брижит Бардо. За несколько дней ветеринары планируют принять большое количество животных, чтобы предотвратить дальнейший рост числа бездомных питомцев. Однако для проведения акции остро не хватает оборудования, расходных материалов и волонтеров.

Организаторы объявили сбор всего необходимого для работы ветеринаров. Требуются палатка или шатер, пять столов, настольные лампы, удлинители, бумажные полотенца, жидкое мыло, медицинский спирт, мусорные ведра и пакеты, лейкопластырь, клеенка, покрывала, одеяла, шприцы, стерильные салфетки, перчатки, тальк, весы и ряд лекарственных препаратов.

Не менее важна и помощь добровольцев. Волонтеры нужны для транспортировки животных, подготовки их к операциям, помощи ветеринарам и ухода за питомцами после стерилизации.

Но самой болезненной проблемой остается кормление животных.

По словам руководителя приюта Ирины Болатовой, цены на продукты продолжают расти, а средств катастрофически не хватает.

Ячневая крупа подорожала. На два дня питания собак уходит 75 тысяч тенге только на крупу. Ежедневно отдаю за мясо около 10 тысяч тенге. У нас даже нет денег на сухой корм, - рассказывает Ирина Болатова.

Сложная ситуация складывается и со строительством новых вольеров. В приюте не хватает поддонов, строительных материалов, петель, щеколд, крючков и других необходимых элементов.

Стройка практически стоит. Вольеры приходится делать из подручных средств. Все необходимое стоит денег, а средств нет, - говорит руководитель приюта.

Связаться с организаторами можно по телефонам: +7 (708) 829-08-37, +7 (775) 224-28-19 и +7 (702) 062-56-36.