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22.06.2026, 21:26

Международный фонд Брижит Бардо в Актау: сотни собак и кошек получили шанс на лучшую жизнь

История в фотографиях 0 943 Сергей Кораблев

Международный фонд Брижит Бардо провел в Актау масштабную акцию по стерилизации животных. Всего за четыре дня специалисты выполнили 350 операций и заявили: проблема бездомных животных в Казахстане остается одной из самых острых, а решить ее можно только совместными усилиями государства и общества. Об этом - в материале корреспондента Lada.kz.

Фото предоставили в фонде Брижит Бордо
Фото предоставили в фонде Брижит Бордо

В Актау завершилась акция по бесплатной стерилизации собак и кошек, организованная при поддержке международного фонда Брижит Бардо. Для проведения гуманитарной миссии в город специально прибыли ветеринарные специалисты, имеющие большой опыт работы в разных странах мира.

Как рассказали представители фонда, официального представительства организации в Казахстане нет. Команда приезжает в страну по приглашению местных зоозащитных организаций и волонтеров.

Фонд работает в Казахстане с 2021 года. В Актау специалисты прибыли благодаря инициативе местных волонтеров во главе с Ольгой Бахтеевой, которые обратились за поддержкой и подготовили соответствующую заявку.

Для проведения акции в город приехали пять специалистов - три опытных ветеринарных хирурга и два ассистента.

За четыре рабочих дня ветеринарам удалось стерилизовать 200 собак и 150 кошек.

Это настоящий прорыв для региона. Каждая такая операция помогает предотвратить появление новых бездомных животных и снижает нагрузку на приюты и волонтеров, - отмечают представители фонда.

В первую очередь на операции принимали крупных собак, беременных животных, а также питомцев, находящихся в приютах и на временных передержках. По словам специалистов, именно такие случаи требуют наибольших финансовых затрат и зачастую оказываются недоступными для волонтеров.

Организаторы отмечают, что жители Актау проявили умеренную активность. Одной из причин они называют недостаточное информирование населения о проведении акции.

При этом специалисты подчеркивают, что стерилизация остается самым эффективным и гуманным способом контроля численности бездомных животных.

По мнению фонда, ситуация с бездомными животными в Актау во многом схожа с другими регионами Казахстана. Однако важную роль играет взаимодействие местных властей и волонтеров.

Там, где акиматы активно поддерживают инициативы зоозащитников, результаты значительно выше. К сожалению, в Актау этот диалог пока складывается непросто, - считают представители фонда.

В организации убеждены, что решить проблему бездомных животных можно только комплексно. Для этого необходимы массовое просвещение населения, обязательная идентификация домашних животных, доступные программы стерилизации и вакцинации, а также тесное сотрудничество между государством и волонтерами.

В фонде призывают ужесточить ответственность за жестокое обращение с животными и безответственное содержание питомцев.

Несмотря на завершение акции, специалисты не исключают возможности возвращения в Актау в будущем, если для этого будут созданы необходимые условия и сохранится запрос со стороны местного сообщества.

Напомним, фонд «Шанс» в одиночку спасает сотни собак в Мангистау.

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