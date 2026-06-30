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30.06.2026, 10:56

Где встретить самый красивый закат в Актау: видеограф поделился любимыми локациями

Общество 0 2 398 Лиана Рязанцева

Актау по праву считается одним из лучших городов Казахстана для наблюдения за закатами. Благодаря расположению на побережье Каспийского моря солнце здесь каждый вечер скрывается за линией горизонта, окрашивая небо и воду в золотые, розовые и багровые оттенки. Местный видеограф Александр Убейкин рассказал редакции Lada.kz, какие локации в городе, по его мнению, лучше всего подходят для того, чтобы встретить закат и сделать эффектные фотографии и видео.

Фото автора
Фото автора

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Видеограф Александр Убейкин считает, что Актау - один из лучших городов для наблюдения за закатами. По его словам, это мнение разделяют и многочисленные туристы. Во время прогулок по набережной он нередко замечает, как гости города останавливаются, чтобы полюбоваться заходящим за горизонт солнцем, и стараются запечатлеть этот момент на фото и видео.

Александр также поделился подборкой локаций, которые, по его мнению, лучше всего подходят для встречи заката, а также для создания эффектных фотографий и видеороликов.

Одной из самых необычных точек для наблюдения за закатом Александр считает спуск по дороге в 14 микрорайоне напротив 12 дома. По его словам, летом солнце садится практически по линии дороги, создавая впечатляющий визуальный эффект.

Самый классный закат — когда едешь на машине по спуску в 14 микрорайоне. Летом солнце садится прямо по дороге вниз. Это выглядит очень красиво, — рассказал видеограф.

Также главным местом для встречи заката видеограф называет Скальную тропу. Здесь открываются панорамные виды на море и прибрежные скалы.

С наступлением вечера солнце буквально «тонет» в Каспии, а после захода включается архитектурная подсветка, создавая особую атмосферу. Именно эта локация считается одной из самых узнаваемых достопримечательностей Актау, - отметил он.

Классическим местом для вечерних прогулок Александр называет городскую набережную в 14 и 15 микрорайонах. По его словам, именно здесь можно в полной мере насладиться закатом у самой кромки воды.

Протяженная прогулочная зона позволяет выбрать удачный ракурс для съемки, а в безветренную погоду, когда поверхность Каспийского моря становится почти зеркальной, получаются особенно эффектные фотографии и видеокадры, - поделился видеограф.

Тем, кто хочет оказаться как можно ближе к морю, Александр рекомендует выбрать один из пирсов вдоль побережья. По его словам, во время заката здесь можно поймать красивые отражения солнца на воде и снять эффектные силуэты людей на фоне горизонта.

По словам видеографа, идеальное время для съемки начинается примерно за 30–40 минут до захода солнца и продолжается еще около получаса после него. Именно в этот период небо приобретает самые насыщенные оттенки, а свет становится мягким и объемным.

В Актау сложно выбрать только одно место. Каждый вечер море выглядит по-разному, иногда закат окрашивает небо в ярко-оранжевые цвета, иногда появляются розовые и сиреневые оттенки. Главное — прийти заранее и просто насладиться моментом, — заключил он.

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