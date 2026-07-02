В Мангистау должностные лица были оштрафованы на 9 миллионов за незаконные требования к инвесторам

Прокурорами было установлено, что субъекты естественных монополий при выдаче технических условий на подключение к сетям электроснабжения и водоснабжения необоснованно требовали у бизнесменов документы, не предусмотренные действующим законодательством, передает Lada.kz .

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Незаконную практику при подключении бизнеса к инженерным сетям пресекла прокуратура Тупкараганского района Мангистауской области совместно с Комитетом по защите прав инвесторов.

В результате защищены права трех инвесторов и 16 предпринимателей, а виновные должностные лица привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму 9,1 млн тенге.

Также выявлены факты несоблюдения порядка оказания услуг: отсутствие уведомлений от уполномоченных органов об отказах в выдаче технических условий и нарушение установленных сроков рассмотрения обращений инвесторов и предпринимателей.

По актам прокурорского реагирования в отношении двух субъектов естественных монополий возбуждено 16 дел об административных правонарушениях. По итогам их рассмотрения виновные должностные лица привлечены к ответственности, суммы штрафов взысканы в полном объеме.



