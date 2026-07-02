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02.07.2026, 15:20

В Актау планируют построить фармацевтический логистический комплекс для хранения лекарств

Общество 0 2 301 Ольга Максимова

Строительство современного фармацевтического логистического комплекса в Актау обсудили сегодня, 2 июля, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай и председатель правления ТОО «СК-Фармация» Нурлыбек Асылбеков. Ожидается, что проект позволит создать стратегический запас жизненно важных лекарств для медицинских организаций региона и обеспечить более стабильное лекарственное снабжение жителей, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com
Иллюстративное фото: envato.com

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Строительство объекта будет осуществляться в рамках Концепции развития инфраструктуры здравоохранения Республики Казахстан на 2024- 2030 годы. Согласно документу, современные логистические комплексы Единого дистрибьютора будут поэтапно созданы в Астане, Алматы, Шымкенте, Актау, Актобе и Караганде. Как сообщили в пресс-службе областного акимата, проект предусматривает строительство современного фармацевтического склада площадью от 1 до 5 тысяч квадратных метров, отвечающего международным требованиям хранения лекарственных средств и медицинских изделий. Реализация проекта, как подчеркивают в акимате, позволит сформировать стратегический запас жизненно важных препаратов, обеспечить бесперебойное лекарственное обеспечение медицинских организаций и населения, повысить устойчивость системы здравоохранения и значительно усилить логистический потенциал Мангистауской области.

На этапе реализации проекта планируется создать до 100 временных рабочих мест, после ввода объекта в эксплуатацию - до 60 постоянных.

В настоящее время через Единого дистрибьютора лекарственными средствами и медицинскими изделиями обеспечиваются 60 медицинских организаций Мангистауской области, в том числе 31 государственное и 29 частных медицинских учреждений, сообщают в акимате. 

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