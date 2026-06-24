В Мангистау хотят построить судостроительный завод

Соглашения о реализации крупного инвестиционного проекта в сфере судостроения было достигнуто в Брюсселе в рамках бизнес-форума «Казахстан – Европейский союз», в котором приняли участие Касым-Жомарт Токаев, передает Lada.kz .

Фото: акимат Мангистауской области

В рамках форума между Мангистауской областью и международной судостроительной компанией «Damen Shipyards Group» было подписано рамочное соглашение по проекту «Строительство судостроительного завода в казахстанском секторе Каспийского моря».

Общий объем инвестиций в проект составит около 100 млн евро. Реализация проекта позволит создать современное судостроительное производство в Каспийском регионе, дать импульс развитию отечественных производственных мощностей и укреплению инфраструктуры морского транспорта.

Планируется внедрение современных технологий, создание новой производственной площадки по строительству морских судов, а также открытие рабочих мест для квалифицированных специалистов. Это позволит повысить промышленный потенциал Мангистауской области, расширить транспортно-логистические возможности региона и укрепить сотрудничество между странами Каспийского региона.

Отмечается, что «Damen Shipyards Group» является одной из ведущих мировых компаний в сфере судостроения и развития морской инфраструктуры.

Для справки

Damen Shipyards Group – голландский оборонный, судостроительный и машиностроительный конгломерат со штаб-квартирой в Горинхеме, Нидерланды.

Крупная международная группа, ведущая бизнес в 120 странах, в компании работает более 12 000 человек.

Компания имеет более 30 судостроительных и судоремонтных верфей, и связанных с ними компаний, а также множество верфей-партнеров. С 1969 года компания спроектировала и построила более 5000 судов, ежегодно создавая более 150 судов. Имея более 30 верфей и связанных с ними компаний по всему миру, Damen занимается судостроением, а также техническим обслуживанием и ремонтом. Компания предлагает широкий ассортимент продукции, включая буксиры, рабочие катера, патрульные суда, грузовые суда, земснаряды, суперяхты и быстроходные паромы. Проектирование и дизайн продукции осуществляется собственными силами.