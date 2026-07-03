Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы Мангистау в День столицы

В связи с празднованием Дня столицы 6 июля центры обслуживания населения, включая спецЦОНы, изменят график своей работы, передаёт Lada.kz .

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Как сообщили в пресс-службе «Правительства для граждан», в связи с празднованием Дня столицы, центры обслуживания населения, включая спецЦОНы, не будут работать 6 июля (понедельник).

Суббота, 4 июля, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов.

Так, центры обслуживания населения будут осуществлять прием граждан с 9:00 до 13:00. СпецЦОНы будут открыты для приема заявлений с 9:00 до 12:00, выдача документов - до 13:00.