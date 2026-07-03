Жителей Мангистау ждёт дополнительный выходной

В этом году День столицы выпадает на понедельник, 6 июля, поэтому жителей Мангистау ждет дополнительный выходной, передаёт Lada.kz .

фото из архива Lada.kz

День столицы, который ежегодно отмечается 6 июля, является в Казахстане государственным праздником, напоминает Uchet.kz

В этом году этот день выпадает на понедельник, поэтому жителей Мангистау ожидают дополнительный выходной и четырехдневная рабочая неделя.

Так, при пятидневной рабочей неделе горожане отдохнут 3 дня подряд: 4, 5 и 6 июля (суббота, воскресенье, понедельник). Вторник, 7 июля, станет первым рабочим днем недели.

При шестидневной рабочей неделе предусмотрено 2 дня отдыха: 5 и 6 июля (воскресенье и понедельник). Суббота, 4 июля, остается полноценным рабочим днем.

Напомним, в Актау пройдёт праздничный концерт, приуроченный ко Дню столицы.