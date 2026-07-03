Сельских предпринимателей приглашают на бесплатные консультации по господдержке

Мобильный фронт-офис с участием профильных специалистов посетит Тупкараганский, Мангистауский и Мунайлинский районы. В ходе встреч сельские предприниматели смогут получить консультации по мерам государственной поддержки, узнать о доступных программах финансирования и возможностях развития бизнеса, передаёт Lada.kz .

Фото фонда развития предпринимательства «Даму»

Региональный филиал фонда развития предпринимательства «Даму» запустил проект «Мобильный фронт-офис».

По данным фонда, благодаря проекту сельские предприниматели смогут получить информацию о мерах государственной поддержки, не выезжая за пределы своего района.

Специалисты фонда «Даму», Аграрной кредитной корпорации, социально-предпринимательской корпорации «Каспий», Палаты предпринимателей «Атамекен», Центра карьеры, банков второго уровня и консалтинговой компании проведут выездные встречи в районах и селах области. Они посетят предпринимателей и проконсультируют жителей по вопросам ведения бизнеса. На встречах участникам расскажут о действующих мерах государственной поддержки, доступных программах финансирования и возможностях развития предпринимательства, — сообщили в филиале фонда.

Так, в июле мобильный фронт-офис будет находиться в Тупкараганском, Мангистауском и Мунайлинском районах.