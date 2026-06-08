Предпринимателям Мангистау окажут господдержку

Предприниматели Мангистауской области могут воспользоваться программой поддержки «Іскер аймақ», предусматривающей получение кредита на развитие бизнеса с субсидированием части процентной ставки. Подробности редакции Lada.kz рассказали в фонде развития предпринимательства «Даму».

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По данным регионального филиала фонда развития, в программе могут принять участие субъекты микро- и малого бизнеса, а также сельскохозяйственные кооперативы (юридические лица) из Мангистауской области.

Сумма кредита – до 200 млн тенге. Целевое назначение – инвестиции в развитие бизнеса и пополнение оборотных средств. Срок субсидирования до 3 лет.

Условия субсидирования: номинальная ставка вознаграждения составляет базовую ставку Национального Банка РК + 4%. Государство субсидирует 40% от номинальной ставки вознаграждения, а оставшуюся часть оплачивает заемщик. При этом конечная ставка для предпринимателя составляет не менее 12,6% годовых. Такие меры поддержки позволяют бизнесу привлекать финансирование на более выгодных условиях, реализовывать инвестиционные проекты и обеспечивать устойчивый рост компании, - сообщили в фонде.

Для получения подробной информации необходимо обращаться в фонд «Даму» по номеру колл-центра 1408.