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03.07.2026, 15:44

Пришёл большой налог на имущество: инструкция для жителей Актау

Общество 0 2 535 Лиана Рязанцева

Жителей Актау просят временно не оплачивать суммы налога на имущество, начисленные в результате технической ошибки, и дождаться корректировки данных. Об этом сообщили редакции Lada.kz в управлении государственных доходов по городу Актау.

Фото создано с помощью искусственного интеллекта
Фото создано с помощью искусственного интеллекта

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В управлении государственных доходов по городу Актау сообщили, что в настоящее время проводится корректировка начислений.

В связи с этим просим не производить уплату суммы, начисленной вследствие технической ошибки. После завершения корректировки и устранения ошибки будет повторно направлено корректное push-уведомление, - сообщили в ведомстве.

В управлении также сообщили, что делать жителям, которые уже оплатили некорректно начисленные суммы налога на имущество.

В случае если житель уже произвели уплату, необходимо дождаться проведения корректировки начислений. Если после корректировки будет установлено, что сумма уплачена в большем размере, необходимо подать налоговое заявление на возврат излишне (ошибочно) уплаченных сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет,- раззьяснили в управлении.

Заявление можно подать через:

  • кабинет налогоплательщика;
  • портал электронного правительства eGov.kz;
  • мобильное приложение eGov Mobile;
  • мобильное приложение e-Salyq Azamat;
  • сервис «Налоговый кошелек» (для физических лиц).

Как жителям Мангистау проверить задолженность по налогам

Самый быстрый способ (без регистрации):

  • перейдите на сайт kgd.gov.kz;
  • в разделе «Электронные сервисы» открыть вкладку «Помощь бизнесу»;
  • выбрать сервис «Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности»;
  • ввести ИИН (или БИН для ИП/ТОО) и нажать «Искать».

Удобные способы с авторизацией:

  • на сайте eGov.kz – услуга «Просмотр и оплата налоговой задолженности» (необходима авторизация);
  • в мобильном приложении e-Salyq Azamat (App Store / Play Market) –  один из самых удобных вариантов для физических лиц;
  • в банковском приложении Kaspi.kz – раздел «Госуслуги» затем «Налоги» и далее «Долги по налогам».
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