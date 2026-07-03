Пришёл большой налог на имущество: инструкция для жителей Актау

Жителей Актау просят временно не оплачивать суммы налога на имущество, начисленные в результате технической ошибки, и дождаться корректировки данных. Об этом сообщили редакции Lada.kz в управлении государственных доходов по городу Актау.

Фото создано с помощью искусственного интеллекта

В управлении государственных доходов по городу Актау сообщили, что в настоящее время проводится корректировка начислений.

В связи с этим просим не производить уплату суммы, начисленной вследствие технической ошибки. После завершения корректировки и устранения ошибки будет повторно направлено корректное push-уведомление, - сообщили в ведомстве.

В управлении также сообщили, что делать жителям, которые уже оплатили некорректно начисленные суммы налога на имущество.

В случае если житель уже произвели уплату, необходимо дождаться проведения корректировки начислений. Если после корректировки будет установлено, что сумма уплачена в большем размере, необходимо подать налоговое заявление на возврат излишне (ошибочно) уплаченных сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет,- раззьяснили в управлении.

Заявление можно подать через:

кабинет налогоплательщика;

портал электронного правительства eGov.kz;

мобильное приложение eGov Mobile;

мобильное приложение e-Salyq Azamat;

сервис «Налоговый кошелек» (для физических лиц).

Как жителям Мангистау проверить задолженность по налогам

Самый быстрый способ (без регистрации):

перейдите на сайт kgd.gov.kz;

в разделе «Электронные сервисы» открыть вкладку «Помощь бизнесу»;

выбрать сервис «Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности»;

ввести ИИН (или БИН для ИП/ТОО) и нажать «Искать».

Удобные способы с авторизацией: