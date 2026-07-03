Пришёл большой налог на имущество: инструкция для жителей Актау

Жителей Актау просят временно не оплачивать суммы налога на имущество, начисленные в результате технической ошибки, и дождаться корректировки данных. Об этом сообщили редакции Lada.kz в управлении государственных доходов по городу Актау.
В управлении государственных доходов по городу Актау сообщили, что в настоящее время проводится корректировка начислений.
В связи с этим просим не производить уплату суммы, начисленной вследствие технической ошибки. После завершения корректировки и устранения ошибки будет повторно направлено корректное push-уведомление, - сообщили в ведомстве.
В управлении также сообщили, что делать жителям, которые уже оплатили некорректно начисленные суммы налога на имущество.
В случае если житель уже произвели уплату, необходимо дождаться проведения корректировки начислений. Если после корректировки будет установлено, что сумма уплачена в большем размере, необходимо подать налоговое заявление на возврат излишне (ошибочно) уплаченных сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет,- раззьяснили в управлении.
Заявление можно подать через:
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