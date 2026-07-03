Жители Мангистау пожаловались на многократное увеличение налога на имущество

Мангистаусцы массово сообщают о резком увеличении сумм налога на имущество. По словам пользователей социальных сетей, в банковских приложениях, в том числе Kaspi.kz, начисления выросли в несколько раз, передаёт Lada.kz .

Фото: krisha.kz

Жители региона публикуют обращения с просьбой разъяснить ситуацию.

«Кто в курсе, когда появятся адекватные цифры в налоге на имущество? Со дня технического сбоя прошло три дня, а суммы остаются прежними», - пишут пользователи.

Некоторые мангистаусцы утверждают, что начисления увеличились почти в десять раз. В качестве примера они приводят налог за трехкомнатную квартиру: если ранее он составлял около 1 300 тенге, то теперь в приложении отображается сумма свыше 10 500 тенге.

В Управлении государственных доходов по городу Актау сообщили, что в настоящее время проводится корректировка лицевых счетов по налогу на имущество (КБК 104102).