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03.07.2026, 08:59

Жители Мангистау пожаловались на многократное увеличение налога на имущество

Общество 0 3 979 Ольга Максимова

Мангистаусцы массово сообщают о резком увеличении сумм налога на имущество. По словам пользователей социальных сетей, в банковских приложениях, в том числе Kaspi.kz, начисления выросли в несколько раз, передаёт Lada.kz.

Фото: krisha.kz
Фото: krisha.kz

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Жители региона публикуют обращения с просьбой разъяснить ситуацию.

«Кто в курсе, когда появятся адекватные цифры в налоге на имущество? Со дня технического сбоя прошло три дня, а суммы остаются прежними», - пишут пользователи.

Некоторые мангистаусцы утверждают, что начисления увеличились почти в десять раз. В качестве примера они приводят налог за трехкомнатную квартиру: если ранее он составлял около 1 300 тенге, то теперь в приложении отображается сумма свыше 10 500 тенге.

В Управлении государственных доходов по городу Актау сообщили, что в настоящее время проводится корректировка лицевых счетов по налогу на имущество (КБК 104102).

«Работа находится на завершающей стадии, и мы прилагаем все усилия, чтобы завершить ее в кратчайшие сроки», - сообщили в ведомстве.

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