В Казахстане ввели прогрессивный налог на продажу имущества: кому придется платить больше?

В Казахстане с 1 января 2026 года вступил в силу новый Налоговый кодекс, который изменил порядок налогообложения доходов при продаже имущества. В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области разъяснили, в каких случаях возникает обязанность по уплате налога, как рассчитывается сумма платежа и кому необходимо подавать декларацию, сообщает Lada.kz.
Главное концептуальное изменение новой реформы — переход к принципу справедливости. Отныне государство больше не претендует на долю от общей суммы сделки. Налогообложению подлежит исключительно чистая прибыль — так называемый прирост стоимости. Если вы приобрели квартиру за 20 миллионов тенге, а продали за 25 миллионов, фискальные органы потребуют долю только с заработанных 5 миллионов. Если же объект был продан по себестоимости или в минус, налоговая база автоматически обнуляется.
Чтобы снизить градус спекуляций на рынке жилья, законодатели увеличили минимальный ценз владения имуществом (квартирами, домами, дачами, гаражами и парковочными местами). Однако здесь действует ключевой водораздел по дате покупки:
Для объектов, купленных с 1 января 2026 года: Чтобы полностью освободиться от уплаты налога, объектом нужно легально владеть не менее 2 лет.
Для объектов, купленных до 2026 года: Действует спасительный переходный период — налог не взимается, если имущество находилось в собственности более 1 года.
Базовая ставка для граждан Казахстана по-прежнему удерживается на отметке в 10%. Однако для крупных и сверхдоходных сделок активируется прогрессивная шкала:
Если чистая прибыль со сделки укладывается в рамки 8 500 МРП (около 36,7 млн тенге), вы платите стандартные 10%.
Всё, что заработано сверх этого порога, облагается уже повышенной ставкой в 15%. При этом повышенный тариф рассчитывается только на сумму превышения, а не на всю прибыль целиком.
В сегменте движимого имущества правила остались более лояльными. Налог при продаже автомобиля, мотоцикла или спецтехники возникает только в одном случае — если транспортное средство находилось в собственности менее 1 года с момента его регистрации. Ставка неизменна — 10% от разницы между ценами покупки и продажи. Если машина в ваших руках больше года, сделка полностью освобождается от налогов.
Получение любого дохода от прироста стоимости накладывает на продавца обязанность отчитаться перед государством. Граждане обязаны предоставить налоговую декларацию по форме 270.00. Сделать это необходимо до 15 сентября года, следующего за годом продажи. Например, за сделки, совершенные в течение 2025 года, крайний срок подачи документов истекает 15 сентября 2026 года.
Важно для нерезидентов: Иностранные граждане полностью лишены права на налоговые льготы по срокам владения. Независимо от того, сколько лет иностранец владел имуществом в РК, при продаже он обязан уплатить фиксированные 15% от всей суммы прироста стоимости.
Комментарии0 комментарий(ев)