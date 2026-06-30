В Казахстане ввели прогрессивный налог на продажу имущества: кому придется платить больше?

В Казахстане с 1 января 2026 года вступил в силу новый Налоговый кодекс, который изменил порядок налогообложения доходов при продаже имущества. В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области разъяснили, в каких случаях возникает обязанность по уплате налога, как рассчитывается сумма платежа и кому необходимо подавать декларацию, сообщает Lada.kz.

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Конец эпохи старых расчетов: налог только «на плюс»

Главное концептуальное изменение новой реформы — переход к принципу справедливости. Отныне государство больше не претендует на долю от общей суммы сделки. Налогообложению подлежит исключительно чистая прибыль — так называемый прирост стоимости. Если вы приобрели квартиру за 20 миллионов тенге, а продали за 25 миллионов, фискальные органы потребуют долю только с заработанных 5 миллионов. Если же объект был продан по себестоимости или в минус, налоговая база автоматически обнуляется.

Недвижимость под прицелом: два года вместо одного

Чтобы снизить градус спекуляций на рынке жилья, законодатели увеличили минимальный ценз владения имуществом (квартирами, домами, дачами, гаражами и парковочными местами). Однако здесь действует ключевой водораздел по дате покупки:

Для объектов, купленных с 1 января 2026 года: Чтобы полностью освободиться от уплаты налога, объектом нужно легально владеть не менее 2 лет .

Для объектов, купленных до 2026 года: Действует спасительный переходный период — налог не взимается, если имущество находилось в собственности более 1 года.

Прогрессивная шкала: богатые заплатят больше

Базовая ставка для граждан Казахстана по-прежнему удерживается на отметке в 10%. Однако для крупных и сверхдоходных сделок активируется прогрессивная шкала:

Если чистая прибыль со сделки укладывается в рамки 8 500 МРП (около 36,7 млн тенге) , вы платите стандартные 10%.

Всё, что заработано сверх этого порога, облагается уже повышенной ставкой в 15%. При этом повышенный тариф рассчитывается только на сумму превышения, а не на всю прибыль целиком.

Автомобильный сектор: без паники

В сегменте движимого имущества правила остались более лояльными. Налог при продаже автомобиля, мотоцикла или спецтехники возникает только в одном случае — если транспортное средство находилось в собственности менее 1 года с момента его регистрации. Ставка неизменна — 10% от разницы между ценами покупки и продажи. Если машина в ваших руках больше года, сделка полностью освобождается от налогов.

Декларация по форме 270.00: дедлайн, который нельзя проспать

Получение любого дохода от прироста стоимости накладывает на продавца обязанность отчитаться перед государством. Граждане обязаны предоставить налоговую декларацию по форме 270.00. Сделать это необходимо до 15 сентября года, следующего за годом продажи. Например, за сделки, совершенные в течение 2025 года, крайний срок подачи документов истекает 15 сентября 2026 года.