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04.07.2026, 12:34

Вокзал «Мангистау» реконструировали уже на 63%: каким он станет после открытия

Общество 0 5 133 Наталья Вронская

В Мангистауской области продолжается реконструкция железнодорожного вокзала «Мангистау». После завершения работ его площадь увеличится более чем в 12 раз, а пассажиры смогут пользоваться новым трехэтажным комплексом с современными залами ожидания и безбарьерной средой, сообщает Lada.kz.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

Ход строительства оценили аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай и председатель правления КТЖ Талгат Алдыбергенов.

Вместо действующего здания площадью 763,7 квадратного метра строится новый трехэтажный пассажирский комплекс общей площадью 8 899 квадратных метров.

В новом вокзале предусмотрены просторные залы ожидания, современные билетные кассы, комфортные зоны обслуживания пассажиров, комната матери и ребенка, сервисные помещения и безбарьерная среда для людей с инвалидностью и маломобильных граждан.

На каком этапе строительство

На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 63%. На площадке ежедневно работают 165 специалистов и шесть единиц строительной техники.

При этом реконструкция не влияет на работу железнодорожного сообщения. На время строительства пассажиров обслуживают во временном здании, расположенном рядом с вокзалом.

По словам акима области, модернизация железнодорожной инфраструктуры имеет стратегическое значение для региона, который является одним из крупнейших транспортно-логистических узлов страны.

«Новый вокзал «Мангистау» должен стать современным, безопасным и комфортным транспортным комплексом. Строительство необходимо завершить в установленные сроки», — подчеркнул Нурдаулет Килыбай.

Завершить строительство планируется до конца 2026 года. В настоящее время поезда ходят по расписанию.

Что еще обновляют в Мангистауской области

Реконструкция вокзала «Мангистау» проводится в рамках республиканской программы модернизации железнодорожной инфраструктуры, реализуемой по поручению Президента Казахстана. Помимо вокзала «Мангистау», в области реконструируют вокзалы «Бейнеу» и «Шетпе». Всего по Казахстану в программу модернизации вошли 125 железнодорожных вокзалов.

Напомним, железнодорожный вокзал подвергся масштабной реконструкции в Мунайлинском районе. Старое здание обветшало и не отвечало современным требованиям крупного транспортного узла

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