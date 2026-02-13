18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.02.2026, 18:24

В селе Мангистау строят новый вокзал – как выглядит здание сейчас

Общество

Железнодорожный вокзал подвергся масштабной реконструкции в Мунайлинском районе. Старое здание обветшало и не отвечало современным требованиям крупного транспортного узла, передаёт Lada.kz.

Фото акимата МО
Фото акимата МО

Работы начали весной прошлого года. Спустя почти год глава региона Нурдаулет Килыбай посмотрел, как идет процесс реконструкции вокзала «Мангистау». Проект реализуется по заказу АО «НК «Казахстан темир жолы».

Новый вокзал строится в соответствии с современными требованиями. Общая площадь трёхэтажного здания составляет 8 899 квадратных метров. Вокзал сможет обслуживать не менее 2 500 пассажиров в сутки.

Объект оснастят инженерными системами, облегчающими передвижение пассажиров. В частности, предусмотрена установка шести пассажирских лифтов грузоподъёмностью 600 и 1000 кг, двух эскалаторов и пяти траволаторов.

В настоящее время возведение каркаса здания, монтаж стен и перекрытий выполнено на 63 %, а прокладка наружных инженерных сетей - на 50 %.

Напомним, в Мангистауской области реконструируют вокзалы «Мангистау», «Бейнеу» и «Шетпе».

Так выглядел вокзал перед началом реконструкции. Фото: КТЖ

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Можно поставить крест на мечте горожан иметь ЖД вокзал в городе
13.02.2026, 18:08
