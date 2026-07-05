Вниманию жителей Актау: РЦКУ сменил адрес обслуживания

Теперь предприятие принимает потребителей и оказывает услуги в 12 микрорайоне в доме №34/1.

- Мы продолжаем работать для вашего удобства и всегда рады видеть вас по нашему новому адресу. Благодарим за понимание и доверие, - обратились в ТОО «РЦКУ-Актау».