Вниманию жителей Актау: РЦКУ сменил адрес обслуживания

ТОО «РЦКУ-Актау» (расчетный центр коммунальных услуг) проинформировало жителей города о смене адреса, сообщает Lada.kz.
Теперь предприятие принимает потребителей и оказывает услуги в 12 микрорайоне в доме №34/1.
- Мы продолжаем работать для вашего удобства и всегда рады видеть вас по нашему новому адресу. Благодарим за понимание и доверие, - обратились в ТОО «РЦКУ-Актау».
Жителей просят учитывать изменения при обращении в центр обслуживания.
РКЦУ занимается биллингом, обслуживанием внутридомового газового оборудования и другими сервисными услугами.
Биллинговые услуги: 34-47-99.
Техническое обслуживание: 34-10-01.
Сервисные услуги: 34-13-58.
Сотовый телефон: 8 (702) 253-94-65.
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