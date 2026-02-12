Жители Мунайлинского района массово возмущены жировками за газ

Вчера, 11 февраля, в ТОО «РЦКУ-Актау» поступило более 60 обращений от жителей Мунайлинского района по вопросам начислений за газ. В компании прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz .

Фото: @too_rcku_aktau / Instagram

Жители Мунайлинского района направили более 60 обращений в ТОО «РЦКУ-Актау» из-за завышенных платежей за газ.

В предприятии разъяснили ситуацию:

По каждому обращению проводилась проверка: показания счетчика, предоставленные потребителями, сравнивались с данными в базе данных. Фактов завышения показателей и необоснованных расчетов не выявлено.

В компании сообщили, что с 1 января 2026 года применяются новые отпускные цены на товарный газ в связи с увеличением ставки НДС с 12% до 16% в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан.

Специалисты ТОО «РЦКУ-Актау» рекомендуют жителям региона при возникновении дополнительных вопросов обращаться в офис компании на станции Мангышлак – село Мангистау, 14 квартал, здание №7/4 или в головной офис в Актау – 12 микрорайон, здание №28А, кабинет №205.

