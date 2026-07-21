Побои и сталкинг: всего за неделю в Мангистау зарегистрировали десятки обращений о бытовом насилии

Жители Мангистауской области обращаются в полицию с жалобами на нарушение прав в семейно-бытовых отношениях, однако правоохранители не всегда находят состав правонарушения. Только за минувшую неделю в Центр оперативного управления поступило 35 таких сигналов, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Как сообщили в городском управлении полиции, два протокола было составлено по статье 73 КоАП РК (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений), по статье 461 КоАП РК (Нарушение защитного предписания) – один, по статье 437 КоАП РК (Нарушение тишины) – пять, по статье 449 КоАП РК (Приставание в общественных местах) – два, и по статье 669 КоАП РК (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа) – два.

Еще 20 сообщений о правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений оставлены в накопительном производстве в связи с отсутствием состава административного правонарушения, сообщили в полиции.

Кроме того, одно дело зарегистрировано по статье 109 УК РК (Побои), ведутся следственные действия.

В отношении 14 лиц, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, суд вынес защитные предписания сроком на месяц, а также поставил на профилактический учет.

В управлении полиции напомнили, что виновник совершения бытового насилия в семье, нанесения побоев или умышленного причинения вреда здоровью, будет привлечен к ответственности по статьям 108-1 УК РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 109-1 УК РК (Побои). Также за преследование без применения физической силы, выражающееся в навязчивом контакте и причинении значительного психологического вреда, предусмотрена ответственность по статье 115-1 УК РК (Сталкинг).

Напомним, за минувшую неделю в Актау получили огласку сразу два случая жестокого обращения с женщинами.

Мужчина напал на супругу 14 июля на набережной 14 микрорайона, нанеся ей ножевые ранения. Женщина планировала с ним развестись, и мужчина неоднократно угрожал убить ее, детей и ее близких.

Жительница Актау 20 июля обратилась в правоохранительные органы, заявив о систематическом насилии со стороны супруга и опубликовав в социальной сети фотографии своего синего от побоев тела.