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21.07.2026, 15:30

Жители Актау продолжают превращать побережье в свалку

Общество 0 2 169 Ольга Максимова

Береговая линия Актау завалена бытовыми отходами. Жители оставляют у моря целые пакеты с пищевыми отходами, пластиком, салфетками и другим мусором, бросая его прямо у воды и между камней. Несмотря на установленную систему видеонаблюдения, нарушителей практически не привлекают к ответственности, передает Lada.kz.

Фото: скриншот из видео
Фото: скриншот из видео

Видео береговой линии в 5 микрорайоне опубликовал житель Актау. В кадре можно увидеть целые пакеты с остатками пищи, пластиковыми бутылками и упаковкой, одноразовыми салфетками и другим мусором. Отходы складируют прямо у кромки воды или между камней, где они остаются на протяжении длительного времени или вымываются волнами в море.

Особое недоумение вызывает тот факт, что береговая линия находится под видеонаблюдением. Ранее в полиции сообщали, что камеры установлены для предотвращения правонарушений и обеспечения общественного порядка. Однако на практике регулярное загрязнение общественных мест продолжается, а информации о привлечении виновных к ответственности не появляется.

В результате складывается впечатление, что подобные нарушения остаются без должного внимания со стороны правоохранительных органов. Между тем мусор на побережье не только портит внешний вид города, но и наносит ущерб окружающей среде, создавая угрозу для морской экосистемы.

Пока одни жители и волонтеры проводят субботники, другие продолжают оставлять после себя мусор, а отсутствие ощутимого контроля лишь укрепляет чувство безнаказанности. Тем временем, власти Мангистауской области презентуют регион как туристическое направление, забывая, что туристы не готовы платить за грязные пляжи и испорченные вандалами достопримечательности.  

Напомним, ранее было опубликовано видео с «дикого» пляжа в пригороде Актау, где после отдыхающих остались горы мусора.

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