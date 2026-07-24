В Актау пройдет второй тур чемпионата Казахстана по пляжному волейболу среди мужчин и женщин

С 24 по 26 июля на спортивной площадке в 7А микрорайоне, у здания №3, пройдет второй тур чемпионата Республики Казахстан по пляжному волейболу среди мужских и женских команд, передает Lada.kz.

Фото Ярослава Брема с прошлого тура чемпионата Казахстана

Начало соревнований — 24 июля в 09:00. Вход - свободный. Жителей Актау приглашают поддержать команды.

Ранее на этой же площадке состоялся второй тур чемпионата Казахстана по пляжному волейболу среди девушек, в котором приняли участие спортсменки четырех возрастных категорий: 2008–2009, 2010–2011, 2012–2013 и 2014–2015 годов рождения.

На этот раз за награды будут бороться мужские и женские команды. В соревнованиях примут участие как опытные спортсмены, в том числе мастера спорта, так и молодые волейболисты, выступающие наравне со старшими соперниками.