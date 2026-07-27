Сценарист высмеял нечистоплотных жителей Актау

Житель Актау Айбек Куан снял шуточный ролик о людях, которые после отдыха на побережье оставляют мусор, передает Lada.kz .

Фото: скриншот из видео

В своей публикации автор сравнил таких отдыхающих с приматами.

А сегодня на берегу Каспийского моря мы наблюдаем за стаей приматов, которые мигрировали к нашему морю, - с иронией говорит автор видео.

Далее он обращает внимание на привычку некоторых отдыхающих оставлять после себя пластиковые бутылки, пакеты и остатки еды. В завершение автор проводит параллель между поведением животных и людей, оставляющих мусор после отдыха.

В отличие от животных, которые редко загрязняют собственную среду обитания, некоторые представители человека почему-то считают это абсолютно нормальным. Наверное, на следующей стадии эволюции они научатся убирать за собой весь мусор, - говорится в ролике.

Видео стало своеобразным призывом к отдыхающим бережнее относиться к побережью Каспийского моря и не оставлять после себя мусор.

Напомним, жители Актау продолжают превращать побережье в свалку.