Пейзажи Мангистау под слоем мусора: кто превращает регион в «биологическую бомбу»?

Мангистауская область сегодня переживает настоящий туристический бум. В наш регион за «марсианскими» пейзажами и энергетикой дикой степи едут за тысячи километров путешественники со всего мира. Урочище Бозжыра, Айракты, Кызылкуп – уникальные локации, которые стали визитной карточкой не только области, но и всего Казахстана. Но у туристической медали есть и обратная сторона. Там, где миллионы лет властвовала природа, сегодня оставляет свои грязные следы человек. Как с этим справляются чиновники и есть ли выход из этой мусорной ямы, попытался разобраться корреспондент Lada.kz.
Мангистауская область становится все популярнее среди туристов, однако вместе с ростом потока путешественников растет и количество мусора в уникальных природных локациях региона. Экологи предупреждают: стихийные свалки угрожают животным, птицам и даже здоровью людей, превращая живописные места в потенциальную «биологическую бомбу». Кто виноват в загрязнении природных памятников, какие меры принимают власти и почему эксперты требуют ужесточить контроль за туристами – в нашем видеоматериале.
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