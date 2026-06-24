Пейзажи Мангистау под слоем мусора: кто превращает регион в «биологическую бомбу»?

Мангистауская область сегодня переживает настоящий туристический бум. В наш регион за «марсианскими» пейзажами и энергетикой дикой степи едут за тысячи километров путешественники со всего мира. Урочище Бозжыра, Айракты, Кызылкуп – уникальные локации, которые стали визитной карточкой не только области, но и всего Казахстана. Но у туристической медали есть и обратная сторона. Там, где миллионы лет властвовала природа, сегодня оставляет свои грязные следы человек. Как с этим справляются чиновники и есть ли выход из этой мусорной ямы, попытался разобраться корреспондент Lada.kz.