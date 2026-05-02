Свалку близ пляжей ликвидировали после резонанса в Актау

Власти отреагировали на стихийную свалку близ одной из баз отдыха, которая шокировала туристов, сообщает Lada.kz.
Как сообщили в городском акимате, к работам была привлечена специализированная техника.
В ходе уборки с территории вывезли около 30 тонн мусора.
В подтверждение проведенных работ акимат предоставил фотоотчет, на котором видно, что территория действительно полностью расчищена от мусора.
Напомним, ранее гости из Караганды приехали в регион за природой и впечатлениями, но в итоге наткнулись на стихийную свалку.
