Власти объяснили свалку посреди степи в Мангистау технологическими и природными факторами

В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области назвали причины появления свалки в степи в районе полигона ТБО, передает Lada.kz .

В управлении подчеркнули, что прежде всего объект, попавший на видео, является действующим полигоном ТБО, где размещение и накопление отходов осуществляется в соответствии с установленными нормами.

Наличие лёгких фракций отходов на прилегающей территории в отдельных случаях возможно и обусловлено технологическими и природными факторами. 18 апреля на территории полигона и прилегающих участках были проведены плановые работы по санитарной очистке в рамках организованного субботника. По итогам данных мероприятий территория была приведена в надлежащее санитарное состояние. Вместе с тем, 20 апреля 2026 года вблизи полигона произошёл пожар. В ходе проведения работ по его ликвидации, а также вследствие усиления ветровой нагрузки, лёгкие фракции отходов (плёнка, бумага и иные материалы) были повторно разнесены за пределы основной карты складирования, что и стало причиной фиксируемой на сегодняшний день ситуации. Подчёркиваем, что данная ситуация носит временный характер и не связана с отсутствием контроля или системной работы по содержанию полигона, - заявили в управлении.

Отмечается, что в настоящее время на объекте организованы оперативные работы по полной очистке территории полигона и прилегающих участков. Задействованы специализированные службы и необходимая техника. Работы ведутся в усиленном режиме.

Завершение мероприятий по очистке планируется в кратчайшие сроки. По итогам будет дополнительно представлен фотоотчёт, подтверждающий устранение последствий и приведение территории в надлежащее состояние. Ситуация находится на постоянном контроле местного исполнительного органа, - заключили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования.

Напомним, ранее блогер Азамат Сарсенбаев снял на видео верблюда, который бродит по степи в поисках пищи среди внушающего количества разбросанных пакетов и бытового мусора. С высоты птичьего полёта житель Актау показал пугающий масштаб загрязнения территории.