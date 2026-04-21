21.04.2026, 17:24

Власти объяснили свалку посреди степи в Мангистау технологическими и природными факторами

Экология 0 2 104 Лиана Рязанцева

В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области назвали причины появления свалки в степи в районе полигона ТБО, передает Lada.kz.

Фото управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области

В управлении подчеркнули, что прежде всего объект, попавший на видео, является действующим полигоном ТБО, где размещение и накопление отходов осуществляется в соответствии с установленными нормами.

Наличие лёгких фракций отходов на прилегающей территории в отдельных случаях возможно и обусловлено технологическими и природными факторами. 18 апреля на территории полигона и прилегающих участках были проведены плановые работы по санитарной очистке в рамках организованного субботника. По итогам данных мероприятий территория была приведена в надлежащее санитарное состояние. Вместе с тем, 20 апреля 2026 года вблизи полигона произошёл пожар. В ходе проведения работ по его ликвидации, а также вследствие усиления ветровой нагрузки, лёгкие фракции отходов (плёнка, бумага и иные материалы) были повторно разнесены за пределы основной карты складирования, что и стало причиной фиксируемой на сегодняшний день ситуации. Подчёркиваем, что данная ситуация носит временный характер и не связана с отсутствием контроля или системной работы по содержанию полигона, - заявили в управлении.

Отмечается, что в настоящее время на объекте организованы оперативные работы по полной очистке территории полигона и прилегающих участков. Задействованы специализированные службы и необходимая техника. Работы ведутся в усиленном режиме.

Завершение мероприятий по очистке планируется в кратчайшие сроки. По итогам будет дополнительно представлен фотоотчёт, подтверждающий устранение последствий и приведение территории в надлежащее состояние. Ситуация находится на постоянном контроле местного исполнительного органа, - заключили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования.

Напомним, ранее блогер Азамат Сарсенбаев снял на видео верблюда, который бродит по степи в поисках пищи среди внушающего количества разбросанных пакетов и бытового мусора. С высоты птичьего полёта житель Актау показал пугающий масштаб загрязнения территории. 

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь