Усеянную мусором степь снял на видео блогер из Актау

Блогер Азамат Сарсенбаев снял на видео верблюда, который бродит по степи в поисках пищи среди внушающего количества разбросанных пакетов и бытового мусора. С высоты птичьего полёта житель Актау показал пугающий масштаб загрязнения территории, передает Lada.kz .

В своем Instagram блогер опубликовал эпичный ролик, на кадрах которого верблюд бродит по степи в поисках пищи среди разбросанного мусора.

По его словам, видео он снял 20 апреля возле полигона твёрдых бытовых отходов, расположенного в Мунайлинском районе.

Это видео наглядно демонстрирует проблему загрязнения окружающей среды и безответственного отношения к природе. На кадрах я хотел показать, что ситуация в пригородных территориях существенно отличается от городской и выглядит совсем иначе. Возникает вопрос – какой смысл, например, в акции «Таза Қазақстан», если в подобных местах сохраняется беспорядок, мусор не перерабатывается, не сортируется, а просто разбросан повсюду по степи, - сказал блогер.

Редакция Lada.kz направила запрос в акимат Мунайлинского района с просьбой разъяснить, кто отвечает за санитарную очистку данной территории и планируется ли вывоз мусора. Однако на момент публикации комментария получено не было.

Напомним, 20 апреля в селе Баянды Мунайлинского района произошёл пожар на полигоне ТБО. В связи с инцидентом специалисты департамента экологии по Мангистауской области провели отбор проб атмосферного воздуха. По результатам лабораторных исследований зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по саже. Пожар ликвидировали лишь 21 апреля. Первоначальная площадь очага составила 800 квадратных метров