Фото: кадр видео / улучшен с помощью искусственного интеллекта

По данным ДЧС региона, пожар на полигоне ТБО в селе Баянды ликвидирован.

Вчера, 20 апреля, в 19:03 часов первоначальная площадь очага составила около 800 квадратных метров. По состоянию на 21 апреля в 06:55 часов площадь тления уменьшилась до 450 квадратных метров, а на 08:50 часов – до 300 квадратных метров. На месте работают силы ДЧС – две единицы техники и 10 человек личного состава. Проводятся восстановительные (рекультивационные) работы, - сообщили в ДЧС.

По информации пресс-службы районного акимата, на место происшествия было привлечено около 20 единиц специальной техники, приняты все необходимые меры.

Ситуация стабильная и находится под контролем. Дополнительная информация будет сообщена через официальные источники, - сообщили в акимате.

Напомним, пожар на полигоне ТБО произошёл 20 апреля примерно в 17:45 часов в селе Баянды. В связи с инцидентом специалисты департамента экологии по Мангистауской области провели отбор проб атмосферного воздуха. По результатам лабораторных исследований зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по саже.