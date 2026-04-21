Температура воды в Каспийском море
20.04.2026, 22:59

Пожар на полигоне ТБО произошёл в Мунайлинском районе: зафиксировано превышение ПДК по саже

Происшествия 0 305 Наталья Вронская

В селе Баянды Мунайлинского района 20 апреля примерно в 17:45 произошёл пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов (ТБО), передает Lada.kz.

Иллюстративное фото

В настоящее время возгорание ликвидируют в оперативном режиме, передает департамент экологии Мангистауской области. На месте происшествия задействовано около 20 единиц специальной техники, принимаются все необходимые меры по локализации и тушению огня, говорится в сообщении. 

В связи с инцидентом специалисты департамента экологии по Мангистауской области провели отбор проб атмосферного воздуха. По результатам лабораторных исследований зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по саже.

О причинах пожара и возможных последствиях для жителей близлежащих населённых пунктов в ведомстве обещают сообщить дополнительно.

 

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь