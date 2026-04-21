Пожар на полигоне ТБО произошёл в Мунайлинском районе: зафиксировано превышение ПДК по саже

В селе Баянды Мунайлинского района 20 апреля примерно в 17:45 произошёл пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов (ТБО), передает Lada.kz .

В настоящее время возгорание ликвидируют в оперативном режиме, передает департамент экологии Мангистауской области. На месте происшествия задействовано около 20 единиц специальной техники, принимаются все необходимые меры по локализации и тушению огня, говорится в сообщении.

В связи с инцидентом специалисты департамента экологии по Мангистауской области провели отбор проб атмосферного воздуха. По результатам лабораторных исследований зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по саже.

О причинах пожара и возможных последствиях для жителей близлежащих населённых пунктов в ведомстве обещают сообщить дополнительно.