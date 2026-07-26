Какой будет погода в Актау с 27 июля по 2 августа

Жителей ожидает переменная облачность и жаркая погода. Прогноз на предстоящую неделю представили в РГП «Казгидромет» и Gismeteo.kz, передаёт Lada.kz .

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На протяжении недели в областном центре ожидается теплая и сухая погода с переменной облачностью в дневные часы, передает Казгидромет. Осадки не прогнозируются, ветер слабый до умеренного (3-7 м/с), температура воздуха будет держаться в пределах +24…+28 °C.

Согласно данным Gismeteo.kz, в Актау на протяжении недели будет преобладать преимущественно солнечная погода. В четверг возможны небольшие осадки.

Исключением станет понедельник, 27 июля, когда ожидается дождь и облачная погода. Температура будет держаться выше 30 °C. Самым жарким станет вторник, когда столбик термометра достигнет отметки в 36°C.

В Жанаозене будет жаркая солнечная погода. В понедельник, вторник и среду температура может достичь 40°C. Небольшие осадки обещают в воскресенье.