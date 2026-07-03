Какой будет погода в Мангистау в июле

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В июле средняя температура воздуха ожидается +26,7+30,7°С, что около нормы (норма: +26,1+30,1°С).

В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха ночью от +17+22°С до +12+17°С, днем от +29+34°С до +24+29°С, на юге области до +32°С. Затем прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до +22+27°, днем до сильной жары +34+39°С.

Во второй декаде прогнозируется дальнейшее постепенное повышение температуры воздуха ночью от +22+27°С до +28+33°С, днем от сильной жары +34+39°С до очень сильной жары +40+45°С.

В третьей декаде прогнозируется понижение температуры воздуха ночью от +28+33°С до +18+23°С, днем от очень сильной жары +40+45°С до +26+31°С. Затем прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до +23+28°, днем до +31+36°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 8-13 мм). Кратковременный дождь, гроза ожидаются в середине первой, в середине и в конце третьей декадах. Пыльная буря прогнозируется в начале и в середине первой, в конце второй, в начале третьей декадах. Ветер 15-20 м/с – в конце второй, в начале и в конце третьей декадах, - добавили синоптики.

По данным Gismeteo, в предстоящие выходные дни в Актау будут облачно.

Завтра, 4 июля, днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер умеренный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +25, днем 30 тепла.

В воскресенье, 5 июля, днем будет облачно, без осадков. Ветер умеренный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +25, днем 30-31 тепла.

В понедельник, 6 июля, жителей Актау ждёт дополнительный выходной и погода будет солнечная. Ветер умеренный 1-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +25, днем 29 тепла.

Температура воды в Каспийском море смотреть здесь.

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