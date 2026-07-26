Джеки Чан станцевал под песни Miyagi в Актау

В социальных сетях жители Актау активно обсуждают видео с участием голливудского актера Джеки Чана и российского рэпера Miyagi. На опубликованных кадрах знаменитости проводят время вместе в неформальной обстановке, передает Lada.kz .

Фото: instagram.com/miyagi_officialll/

На одном из видео Джеки Чан слушает песни Miyagi и тепло приветствует исполнителя. Также актер с удовольствием позирует вместе с рэпером для совместных фотографий.

Особый интерес вызвало то, что Джеки Чан, судя по опубликованным роликам, вероятно знаком с творчеством Miyagi и с удовольствием подпевает его песням. Пользователи активно обсуждают неожиданную встречу голливудской звезды и популярного исполнителя.

Источником фото стал Instagram-аккаунт Miyagi. На кадрах также запечатлен известный комик Нурлан Сабуров.

Помимо этого, в социальной сети артист охотно делает совместные публикации с поклонниками его творчества.

Источник фотографий: instagram.com/miyagi_officialll/

Для справки

Мияги (MiyaGi) – это псевдоним Азамата Кудзаева, известного российского рэпера и автора песен из Владикавказа. Продолжительное время состоял в дуэте с исполнителем Эндшпилем. Оба широкую известность получили благодаря хитам «I Got Love», «Tamada», «Minor» и другим трекам, набравшим миллиарды прослушиваний.