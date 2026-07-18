В Актау официально стартовали съемки фильма Джеки Чана

Кадр видео

Официальный аккаунт мировой франшизы совместно с Sәlem Entertainment объявил о старте съемок фильма «Доспехи Бога: Ультиматум».

По информации создателей, премьера картины состоится в 2027 году, а фильм выйдет в кинотеатрах по всему миру.

Официальным партнером проекта выступает Kaspi.kz.

Создатели также призвали подписываться на страницу Instagram, где будут публиковаться эксклюзивные кадры со съемочной площадки, закулисные материалы и последние новости о проекте.

Пользователи встретили эту новость с восторгом, назвав участие Джеки Чана в казахстанском проекте «новым уровнем» для отечественного кинематографа. Также люди называют этот проект историческим событием для страны.