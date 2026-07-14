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13.07.2026, 20:58

Нурдаулет Килыбай встретил Джеки Чана в аэропорту Актау

Общество 0 2 546 Лиана Рязанцева

Власти Мангистауской области официально подтвердили приезд всемирно известного актера Джеки Чана в Актау, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области
Фото пресс-службы акимата Мангистауской области

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В акимате Мангистауской области официально подтвердили визит Джеки Чана, предоставив редакции информацию о его приезде, а также фотографии со встречи с главой региона.

Сегодня, 13 июля, аким встретил легендарного актера, режиссера, продюсера и мастера боевых искусств Джеки Чана, прибывшего в регион для участия в съемках нового международного художественного фильма «Доспехи Бога 4: Ультиматум» (Armour of God: Ultimatum).

Нурдаулет Килыбай отметил, что участие региона в проекте такого уровня открывает новые возможности для развития туризма, привлечения инвестиций и продвижения Мангистауской области на международной арене.

Джеки Чан поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что природные ландшафты региона обладают уникальным кинематографическим потенциалом и станут яркой частью будущего фильма.

Проект «Доспехи Бога 4: Ультиматум» (Armour of God: Ultimatum) реализуется при поддержке министерства культуры и информации Республики Казахстан. Производством фильма занимаются отечественная компания Sәlem Entertainment.

Напомним, ранее в социальных сетях распространились видеозаписи предполагаемого приезда Джеки Чана в Актау.

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