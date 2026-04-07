Капсулу времени от Джеки Чана доставили в Казахстан

В Казахстан доставлена капсула времени от Джеки Чана, которая станет символическим стартом строительства крупнейшего кинопавильона Центральной Азии, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© Акимат Алматинской области

Капсула времени как начало грандиозного проекта

6 апреля в Казахстане на площадку будущего кинопавильона был доставлен уникальный объект — капсула времени от всемирно известного актера и мастера боевых искусств Джеки Чана. По данным пресс-службы акимата Алматинской области, капсулу привезли прямо на место строительства вертолетом, подчеркнув тем самым важность события и символическое значение для отечественной и мировой киноиндустрии.

Мировые кинозвезды на площадке в Алматы

Встречу капсулы организовали представители кинокоманды, включая режиссера Роберта Куна, который возглавит съемки первого фильма на новой площадке — «Доспехи бога 4: Ультиматум», в котором сам Джеки Чан исполнит главную роль. Продюсер Ли Чиу Ва выразил гордость за возможность участия в проекте такого масштаба и отметил, что Казахстан становится значимой точкой на мировой кинокарте.

Строительство мирового уровня

Новый кинопавильон будет занимать площадь 3 000 квадратных метров и станет крупнейшей профессиональной площадкой в Центральной Азии. Строительство планируется завершить уже к августу 2026 года, а сам объект предполагает не только съемочные павильоны, но и сопутствующую инфраструктуру, включая зоны для пост-продакшн и образовательные мастерские для будущих специалистов киноиндустрии.

Культурный и экономический эффект проекта

По словам представителей акимата, кинопавильон станет стимулом для привлечения международных кинопродюсеров и инвестиций, а также поможет развитию местной киноиндустрии и туризма. Символическая капсула времени от Джеки Чана призвана закрепить начало новой эпохи для казахстанского кино, объединив в одном проекте культурное наследие и современные технологии мирового уровня.