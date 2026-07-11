Джеки Чан снимает фильм в Мангистау: раскрыты новые детали

Сегодня, 10 июля, в Алматы прошла встреча, посвященная съемкам фильма «Доспехи бога: Ультиматум» – продолжения легендарной приключенческой франшизы с Джеки Чаном. Мероприятие посетил и сам кумир миллионов, в том числе мангистаусцев. Корреспондент Lada.kz побывал на встрече и узнал новые детали грядущей картины.

Фото: instagram.com/_omarov_rustem/

Встречу открыли представители съемочной группы – продюсер, сценарист, актер фильма Рустем Омаров, CEO Sәlem Entertainment Игорь Цай, режиссер-постановщик фильма Роберт Кун и CEO, сооснователь группы компаний Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

По словам Игоря Цая, съемки картины «Доспехи бога: Ультиматум», которые запланированы в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях, продлятся с июля по октябрь текущего года. Он отметил, что в процессе задействованы профессионалы своего дела, в том числе к работе привлекли специалистов, работавших над нашумевшим фильмом «Дюна». За строительство кинопавильнов, необходимых для масштабных съемок, отвечает отечественная команда Alem Entertainment.

Разработка зрелищных боевых сцен проводилась с участием самого Джеки Чана и его команды каскадеров. При этом авторы проекта пока держат в секрете полный каст актеров, намекнув на то, что среди них будут и отечественные.

Помимо Рустема Омарова у нас еще будет прекрасный каст. Это актеры, которых мы очень уважаем. Очень талантливые. Sәlem Entertainment много сделал для своих проектов, и в этих людях мы на 100% уверены. Касательно экшена: у Джеки была идея объединить несколько стилей в постановке боевых сцен, более масштабных. Частично их делает казахстанская экшен-студия Kun-Do, и часть трюков разрабатывает Джеки Чан. К нам приехала очень большая команда из Китая и каскадерское направление возглавляют они, - рассказал Роберт Кун.

Одной из важных миссий проекта было использование как можно большего количества казахстанских локаций.

Одной из больших задач, которые стоят перед нами, является максимальное использование местных кадров, для того, чтобы в будущем мы могли все больше и больше снимать «сложнопостановочных» фильмов разного происхождения. Чтобы у нас в Казахстане росла индустрия, инфраструктура, кадры набирались опыта, - сказал Игорь Цай.

Фото: instagram.com/_omarov_rustem/

Во время встречи была затронута тема бюджета, на которую высказался Руслан Омаров. Он заявил, что в производстве картины не используются бюджетные средства. Генеральным партнером проекта является Kaspi Bank. Известный актер отметил, что сотрудничество началось очень быстро.

Мы приехали в офис к Михалу Ломтадзе. Он полчаса послушал нас и сказал: «Все, я с вами». Я впервые такое услышал. Поэтому, на самом деле, я очень сильно благодарен, - поделился он.

В свою очередь Михаил Ломтадзе поделился, что ожидает от экшена пользы для нашей страны.

Для нас большая радость принимать Джеки Чана в Казахстане и поддержать съемки его нового фильма. Это событие привлекает внимание к нашей стране и показывает Казахстан миру с новой стороны. Желаем Джеки Чану и всей команде фильма ярких съемок, сильной энергии и незабываемых впечатлений от Казахстана, - сказал он.

Главным гостем встречи стал Джеки Чан, который поблагодарил казахстанских коллег за участие в проекте «Доспехи бога: Ультиматум».

Я очень рад быть здесь, снова вернуться в Казахстан. Прежде всего хочу поблагодарить Kaspi.kz и Sәlem Entertainment, а также режиссера и всех, кто вложил столько труда, чтобы это стало возможным. Не могу дождаться начала фильма. Знаю, что, когда фильм начинается, это настоящее испытание, но вместе с тем это огромное удовольствие. Я вас всех люблю. Спасибо!, - сказал он.

Фото предоставлено пресс-службой Kaspi.kz

Фото: instagram.com/_omarov_rustem/

Мероприятие завершилось обменом презентов. Михаил Ломтадзе подарил Джеки Чану национальный костюм, который актер сразу же примерил. Сам кумир поколений вручил главе Kaspi.kz китайский чайный сервиз.

Премьера фильма запланирована на февраль 2027 года.

Нужно отметить, что Джеки Чан прибыл в Алматы еще вчера, 9 июля. В этот день состоялась официальная церемония запуска фильма.

Вице-премьер РК Аида Балаева выразила признательность актеру за его вклад в развитие казахстанско-китайских отношений.

Выражаю вам благодарность за популяризацию культуры Казахстана на мировой арене и укрепление культурно-гуманитарных связей наших стран. Желаю новых творческих достижений и успехов в предстоящих съемках, - отметила она.

Напомним, о том, что мастер боевых искусств может снять фильм в Мангистауской области стало известно в ноябре 2025 года. Тогда команда проекта приезжала, чтобы изучить городские и природные локации региона. О запуске процесса было заявлено в середине июня текущего года.