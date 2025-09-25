Джеки Чан прилетел в Казахстан

Қазақ тіліне аудару

В социальных сетях активно обсуждается новость о том, что всемирно известный актер Джеки Чан прибыл в Алматы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: kinopoisk.ru

Факел Паралимпийских игр и возможные съемки

По имеющимся данным, 71-летний Чан пронесет факел перед церемонией открытия Паралимпийских игр в Париже. Также ходят слухи, что актер может принять участие в съемках одного из фильмов на территории Казахстана. В сети появились видеозаписи, которые якобы подтверждают его пребывание в стране, однако официального подтверждения пока нет.

Казахстан становится площадкой для международных кинопроектов

Ранее сообщалось, что в стране реализуется ряд международных кинопроектов с участием мировых звезд, включая Джеки Чана и американских продюсеров. Об этом на заседании Правительства сообщил генеральный директор диджитал-медиа компании Salem Entertainment Игорь Цай.

Он подчеркнул:

Компания активно занимается производством сериалов, ежегодно создавая более 12 проектов и 4 полнометражных фильма.

В этом году запущено совместное продюсирование с Джеки Чаном и оскароносными американскими продюсерами.

Особое внимание уделяется уникальному проекту с Тимуром Бекмамбетовым, основанному на технологиях искусственного интеллекта для создания контента.

Итоги

Приезд Джеки Чана в Алматы привлек внимание как общественности, так и индустрии кино. Казахстан продолжает развивать международное сотрудничество, создавая возможности для работы с мировыми кинозвездами и передовыми технологиями в области медиа.