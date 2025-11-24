18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.11.2025, 09:07

Джеки Чан может снять продолжение культовых «Доспехов Бога» в Мангистау

Культура 0 2 052 Наталья Вронская

В Мангистауской области стартовала подготовка к съёмкам фильма с участием легендарного Джеки Чана. Команда проекта «Доспехи Бога 4: Ultimatum» прибыла в Актау и уже начала изучать городские и природные локации региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на управление туризма МО.

Франшиза «Доспехи Бога», впервые вышедшая в 1986 году, считается одной из самых знаковых в фильмографии Джеки Чана. Её возвращение спустя десятилетия вызывает большой интерес поклонников по всему миру, а выбор Мангистау в качестве площадки для съёмок может стать важным событием для киноиндустрии Казахстана.

В день прибытия команда встретилась с акимом Мангистауской области. На встрече обсудили организационные вопросы, а также меры поддержки, необходимые для проведения съёмочного процесса на территории региона.

Если проект будет утверждён окончательно, Мангистау станет частью глобальной кинематографической истории  и может впервые появиться в крупном международном экшене с участием Джеки Чана.

Напомним, иностранные туристы не раз отмечали красоту живописных мест региона. Так, азербайджанский певец и предприниматель Emin сказал, что ему «трудно поверить, что эти пейзажи реальны,  а не сказка». Башкирское трио «Ay Yola», известное сочетанием этномотивов и современной электронной музыки, выпустило клип на песню «Yola», частично снятый в урочище Бозжыра.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Beloff
Beloff
чувствуется, как прошла эпоха дешевых боевиков и фильмов - драк. Приходится изобретать велосипед...
24.11.2025, 04:56
