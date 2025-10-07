18+
Температура воды в Каспийском море
07.10.2025, 15:00

«Доспехи Бога» в Казахстане: Джеки Чан определился с местом съемок

Новости Казахстана

Легендарный актер и режиссер Джеки Чан выбрал Казахстан местом съемок четвертой части своей культовой франшизы «Доспехи Бога». Официальное подтверждение поступило от казахстанской продакшн-студии Salem Entertainment, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Джеки Чан (Фото: Hugh Peterswald / Zuma Press / Global Look Press)
Джеки Чан (Фото: Hugh Peterswald / Zuma Press / Global Look Press)

Подробности визита Джеки Чана в Алма-Ату

Недавний визит звезды мирового масштаба в Алма-Ату оказался не случайным. Как сообщили представители Salem Entertainment, именно здесь планируется реализация нового фильма под названием «Доспехи Бога: Ультиматум».

«Мы официально раскрываем детали резонансного визита Джеки Чана в Алма-Ату. Речь идет о работе над четвертой частью легендарной франшизы, которая будет сниматься в Казахстане», — заявили в студии.

Ранее, 25 сентября, компания уже упоминала о приезде актера для отбора локаций, однако тогда не раскрывала подробностей проекта.

«Доспехи Бога»: от 1986 года до наших дней

Первая часть культовой саги «Доспехи Бога» вышла в 1986 году и моментально принесла Джеки Чану мировую известность как актёру, режиссёру и каскадёру.

  • «Доспехи Бога 2: Операция Кондор» (1991) закрепила успех франшизы, превратив ее в один из самых популярных экшенов 90-х.

  • «Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак» (2012) стала современным переосмыслением классической истории с яркими спецэффектами и трюками, выполненными самим Чаном.

Теперь же, спустя более десяти лет, мастер боевых искусств возвращается к своей знаменитой серии, выбрав Казахстан в качестве ключевой площадки для съемок.

Почему именно Казахстан

По данным продакшн-компании, выбор Казахстана не случаен. Местные пейзажи, разнообразие природных зон и архитектура идеально подходят для съемок динамичных сцен, которыми славится творчество Джеки Чана. Кроме того, участие казахстанских специалистов в международном проекте станет значимым событием для развития отечественной киноиндустрии.

Карьера и достижения легенды

Джеки Чан, которому в этом году исполнилось 70 лет, продолжает активно работать в кино. На его счету десятки фильмов, среди которых:

  • «Выход дракона»

  • «Полицейская история»

  • «Час пик»

  • «Каратэ-пацан»

В 2016 году актер был удостоен премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе, став одним из немногих азиатских артистов, получивших эту награду.

Новый виток в кинокарьере

Проект «Доспехи Бога: Ультиматум», съемки которого стартуют в Казахстане, обещает стать не просто продолжением легендарной саги, но и символом нового этапа в карьере Чана. Для казахстанского кинематографа это — уникальная возможность заявить о себе на мировой арене.

