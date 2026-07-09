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09.07.2026, 18:31

Kaspi.kz стал генеральным партнером съемок фильма «Доспехи бога: Ультиматум» с Джеки Чаном в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 365

В Казахстане снимают продолжение легендарной приключенческой франшизы «Доспехи бога» с Джеки Чаном. Kaspi.kz стал генеральным партнером съемок фильма «Доспехи бога: Ультиматум».

Kaspi.kz стал генеральным партнером съемок фильма «Доспехи бога: Ультиматум» с Джеки Чаном в Казахстане
Kaspi.kz стал генеральным партнером съемок фильма «Доспехи бога: Ультиматум» с Джеки Чаном в Казахстане

Съемки пройдут в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алматы, Астане и Туркестане — среди уникальных природных локаций, которые Джеки Чан лично выбрал во время визита в Казахстан в конце 2025 года. Часть съемок пройдет в Гонконге.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:

Мы рады, что продолжение знаменитого фильма с Джеки Чаном снимается именно в Казахстане. Для нас это важный проект, который поможет еще большему числу людей во всем мире увидеть, что Казахстан — невероятно красивая, современная и гостеприимная страна.

Благодарим наших партнеров Sәlem Entertainment и Adal Investments за инициативу и желаем Джеки Чану и всей съемочной группе успешной работы в Казахстане.

Игорь Цай, CEO Salem Entertainment:

Для всей киноиндустрии, а также для компании Sәlem Entertainment участие в этом проекте - большая ответственность и уникальная возможность реализовать международный кинопроект высокого уровня.
Проект объединит ведущих специалистов мировой киноиндустрии, включая профессионалов из Голливуда, Гонконга, Казахстана, а также других стран ближнего зарубежья, что позволит обеспечить его реализацию на высоком международном уровне.
Такой масштабный проект стал возможен благодаря поддержке надежных локальных партнеров, в том числе Kaspi.kz.

«Доспехи бога» — одна из самых известных приключенческих франшиз в карьере Джеки Чана. Первый фильм вышел в 1986 году и стал мировым хитом.

Инициаторами проекта выступили Sәlem Entertainment и Adal Investments. Премьера фильма «Доспехи бога: Ультиматум» запланирована на февраль 2027 года.

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