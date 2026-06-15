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15.06.2026, 10:55

В Мангистау стартовали съёмки культового блокбастера с Джеки Чаном

Общество 0 2 302 Лиана Рязанцева

В Мангистауской области начались съемки международного кинопроекта «Доспехи Бога 4: Ультиматум» с участием легендарного актера мирового кино Джеки Чана. В рамках кинопроекта инициаторами которого являются компания Sәlem Entertainment и Dala edge Creative tech park, уже сделаны первые кадры кинопроекта на уникальных природных ландшафтах Мангистау, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Фото пресс-службы акимата области
Фото пресс-службы акимата области

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По данным акимата области, одной из основных локаций фильма утверждено всемирно известное урочище Бозжыра, где в период с 7 по 12 июня съёмочная группа численностью 35 человек проводила съёмки.

Аким области Нурдаулет Килыбай лично встретил творческую команду, проявив гостеприимство и оказав всестороннюю поддержку в реализации масштабного международного кинопроекта.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития креативной индустрии в регионе, производства кино- и телепроектов, создания качественного медиаконтента для молодёжи, а также продвижения туристического и культурного потенциала Мангистау на международном уровне.

Мангистау обладает уникальными конкурентными преимуществами для реализации масштабных проектов в сфере киноиндустрии. Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку инициативам, направленным на развитие креативной экономики, продвижение культурного наследия и укрепление туристической привлекательности региона, - отметил аким области Нурдаулет Килыбай.

Съёмки планируют завершить уже в этом году, а выход фильма в прокат запланирован на февраль 2027 года.

Отмечается, что данный проект является важным событием для отечественной киноиндустрии и откроет новые возможности для продвижения внутреннего туризма на мировой арене.

Напомним, мировая звезда Джеки Чан и режиссёр фильма «Доспехи Бога: Ультиматум» Роберт Кун официально утвердили Мангистау главной локацией для своего нового  кинопроекта. 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Raiders
Raiders
Забрехались уже...
15.06.2026, 09:59
TANKIST
TANKIST
Чëт ни одного китайца не видно...
15.06.2026, 06:44
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