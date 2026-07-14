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13.07.2026, 20:38

Джеки Чан в Актау? В соцсетях распространяют видео предполагаемого приезда актера

Общество 0 2 646 Лиана Рязанцева

Сегодня, 13 июля, в социальных сетях и мессенджерах распространились фотографии и видеозаписи, на которых, как утверждается, запечатлен приезд актера Джеки Чана в Актау. Официального подтверждения визита и информации о цели поездки на момент публикации нет, передает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

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Сегодня, 13 июля, в местных пабликах и мессенджерах распространились фотографии и видеозаписи, на которых, как утверждают авторы публикаций, запечатлен приезд всемирно известного актера Джеки Чана в Актау.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина, похожий на голливудскую звезду, выходит из частного самолета. По информации, распространяемой в социальных сетях, гостя в аэропорту встречал аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

Особое внимание пользователей привлекли кадры, на которых человек, похожий на Джеки Чана, самостоятельно садится за руль автомобиля. На видео также видно, что на пассажирском сиденье находится глава региона, после чего автомобиль покидает территорию аэропорта.

Официальных комментариев о визите актера и целях его приезда на момент публикации не поступало.

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