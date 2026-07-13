Полиглот из Актау подписал контракт на участие в проекте с Джеки Чаном

Основатель языкового центра Ерсултан Ислам из Актау в своих социальных сетях сообщил, что примет участие в международном кинопроекте, на съемочной площадке которого будет работать всемирно известный актер Джеки Чан, передает Lada.kz .

Фото: instagram.com/islamyersultan

Ерсултан Ислам опубликовал в социальных сетях видео, на котором подписывает контракт, и сообщил, что приступает к работе над новым международным проектом. Он также предупредил подписчиков, что в ближайшее время будет реже появляться в социальных сетях.

Мечты сбываются. Я очень рад, что мне выпала возможность работать на одной съемочной площадке с легендарным Джеки Чаном. Из-за ограничений на фото- и видеосъемку во время работы над проектом я некоторое время не смогу активно вести социальные сети, - написал Ерсултан Ислам.

В региональном Центре общественных коммуникаций сообщили, что Ерсултан Ислам является основателем языкового центра, специализирующегося на изучении иностранных языков. В своих социальных сетях он активно знакомит зарубежную аудиторию с туристическими достопримечательностями Мангистау, популяризируя природу, историю и культуру региона.

Европейские, японские и американские туристы приезжали и раньше, и их число постепенно растет. Но именно в этом году стало заметно, что китайские туристы начали приезжать большими группами. Думаю, этому во многом способствует популярность Димаша Кудайбергена. Многие европейские и даже российские путешественники говорят, что, глядя на бескрайние просторы Мангистау, человек ощущает, как его внутренний мир наполняется особым смыслом. Китайские туристы также признаются, что красоту Бозжыры невозможно передать словами. В этом месте есть какая-то загадочная, удивительная сила. Его бескрайние степи вдохновляют человека и усиливают любовь к жизни, - рассказал Ерсултан Ислам.

Напомним, ранее стали известны новые подробности о съемках фильма с участием Джеки Чана в Мангистауской области. Подробнее ознакомиться с ними можно здесь.