Джеки Чан ознакомился с роботом-собакой для обеспечения общественной безопасности в Актау

Фото: скриншот из видео

На распространившемся в социальных сетях видеоролике видно, как актер с интересом наблюдает за работой робота-собаки и снимает его на мобильный телефон.

По информации департамента полиции Мангистауской области, роботы-собаки предназначены для патрулирования общественных мест, мониторинга оперативной обстановки и профилактики правонарушений. Они оснащены высокоточными камерами и интеллектуальными системами наблюдения. Устройства в режиме реального времени передают видеоинформацию в Центр оперативного управления, что позволяет сотрудникам полиции оперативно реагировать на происшествия.

Кроме того, роботизированные платформы способны обнаруживать подозрительные предметы, фиксировать признаки задымления и возгорания, а при возникновении чрезвычайных ситуаций автоматически направляют уведомления соответствующим службам. Это подтверждает их важную роль не только в обеспечении общественного порядка, но и в защите жизни и здоровья граждан.



