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15.07.2026, 14:44

Джеки Чан как двигатель торговли: необычное объявление появилось в Актау

Общество 0 3 238 Сергей Кораблев

Приезд всемирно известного актера Джеки Чана в Актау успел вызвать активное обсуждение в Сети. Пока одни горожане ищут звезду на улицах города и делятся видео, другие, похоже, решили использовать громкое событие с предпринимательской смекалкой, сообщает Lada.kz.

Фото автора объявления
Фото автора объявления

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Внимание пользователей привлекло объявление о продаже Skoda Octavia 2013 года выпуска. Автомобиль выставили за 4 321 000 тенге.

Главным «преимуществом» машины неожиданно стала фотография, появившаяся в объявлении. На снимке рядом с автомобилем изображен человек, внешне напоминающий известного актера Джеки Чана.

Сам продавец в описании сообщил, что автомобиль находится в хорошем состоянии, кузов полностью в родной краске, однако машине требуются небольшие вложения. Также владелец готов рассмотреть обмен и торг.

Корреспондент Lada.kz связался с автором объявления и поинтересовался, действительно ли необычная фотография появилась на волне ажиотажа вокруг приезда Джеки Чана.

Продавец скрывать не стал: да, решил немного «хайпануть» на громкой теме. По его словам, задумка сработала - после появления необычной фотографии откликов на объявление однозначно стало больше.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Сегодня в Инстаграме многие наши Актауские предприниматели с помощью ИИ рекламу с Джеки Чаном выставили. Законно ли это?
15.07.2026, 10:12
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