Джеки Чан как двигатель торговли: необычное объявление появилось в Актау

Приезд всемирно известного актера Джеки Чана в Актау успел вызвать активное обсуждение в Сети. Пока одни горожане ищут звезду на улицах города и делятся видео, другие, похоже, решили использовать громкое событие с предпринимательской смекалкой, сообщает Lada.kz .

Фото автора объявления

Внимание пользователей привлекло объявление о продаже Skoda Octavia 2013 года выпуска. Автомобиль выставили за 4 321 000 тенге.

Главным «преимуществом» машины неожиданно стала фотография, появившаяся в объявлении. На снимке рядом с автомобилем изображен человек, внешне напоминающий известного актера Джеки Чана.

Сам продавец в описании сообщил, что автомобиль находится в хорошем состоянии, кузов полностью в родной краске, однако машине требуются небольшие вложения. Также владелец готов рассмотреть обмен и торг.

Корреспондент Lada.kz связался с автором объявления и поинтересовался, действительно ли необычная фотография появилась на волне ажиотажа вокруг приезда Джеки Чана.

Продавец скрывать не стал: да, решил немного «хайпануть» на громкой теме. По его словам, задумка сработала - после появления необычной фотографии откликов на объявление однозначно стало больше.