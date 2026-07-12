Бывшую полицейскую «Ниву» продают в Актау на 64% дешевле рыночной цены

Полицейская «Нива» появилась среди объявлений о продаже автомобилей. Кому принадлежит служебный автомобиль, выяснял корреспондент Lada.kz .

Фото объявления

На популярной площадке по продаже автомобилей появилось объявление о продаже Lada 2121 2013 года выпуска стоимостью 700 тысяч тенге.

Корреспондент Lada.kz связался с автором объявления, чтобы выяснить историю машины.

По словам продавца, автомобиль ранее являлся служебной машиной полиции и был списан.

С аукциона купил, - сообщил владелец.

На уточняющий вопрос о том, действительно ли речь идет о списанном служебном автомобиле, продавец ответил утвердительно.

Как рассказал мужчина, приобрести такую машину можно было через аукцион. После покупки автомобиль, по его словам, переоформляется на нового владельца.

Внедорожник оснащен бензиновым двигателем объемом 1,7 литра. Заявленный пробег составляет 111 111 километров.

Согласно статистике, размещенной на площадке, эта цена на 63,8 процента ниже стоимости похожих автомобилей.

Напомним, в Актау с продажи оперативно убрали автомобиль со спецокраской.