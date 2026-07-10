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10.07.2026, 09:38

Опубликован список штрафов, которые спишут казахстанцам без обращения в госорганы

Новости Казахстана 0 2 393

В Казахстане начала действовать налоговая амнистия, предусматривающая освобождение от части административных штрафов по налоговым и таможенным нарушениям. Однако распространяется она далеко не на всех: закон четко определяет, какие взыскания будут списаны автоматически, а какие останутся в силе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz

Фото: freepik
Фото: freepik

Какие штрафы подпадают под амнистию

Согласно Закону РК от 1 июля 2026 года №329-VIII «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан», от административной ответственности освобождается ряд граждан и предпринимателей, в отношении которых штрафы были назначены органами государственных доходов. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов по области Жетісу.

Амнистия распространяется на:

  • физических лиц;
  • индивидуальных предпринимателей;
  • лиц, занимающихся частной практикой, включая адвокатов, нотариусов и других специалистов.

При этом для списания штрафа необходимо соблюдение сразу нескольких условий.

Какие условия должны быть выполнены

Штраф подлежит аннулированию, если:

  • постановление о его наложении вынесено должностным лицом органа государственных доходов, а не судом;
  • на 1 июля 2026 года штраф не был полностью или частично оплачен;
  • нарушение не входит в перечень исключений, установленный статьей 8 Закона об амнистии.

В этих случаях никаких заявлений подавать не потребуется — освобождение будет происходить автоматически.

Какие нарушения попадут под амнистию

Под действие закона подпадают административные нарушения, рассмотрение которых относится к компетенции органов государственных доходов и которые не включены в список исключений.

В частности, будут списаны штрафы за:

  • нарушение сроков постановки на регистрационный учет в налоговых органах;
  • неправомерное применение специальных налоговых режимов;
  • ведение деятельности в период приостановления представления налоговой отчетности;
  • несвоевременную сдачу налоговых деклараций, если за это был назначен административный штраф;
  • нарушения при использовании контрольно-кассовых машин, включая невыдачу чеков и несоответствие наличных денежных средств;
  • большинство административных нарушений в сфере таможенного законодательства, связанных с режимом зон таможенного контроля, сроками подачи деклараций, хранением товаров и другими процедурными требованиями;
  • отдельные нарушения правил перемещения товаров внутри Евразийского экономического союза, если они не связаны с сокрытием объектов налогообложения.

Какие штрафы списывать не будут

Вместе с тем закон предусматривает перечень нарушений, на которые амнистия не распространяется.

Оплатить штрафы в полном объеме придется, если они связаны с:

  • решениями суда по налоговым или таможенным правонарушениям;
  • сокрытием объектов налогообложения и иного имущества;
  • уклонением от уплаты начисленных налогов, сборов и других обязательных платежей;
  • занижением налоговых обязательств и искажением сведений в декларациях и расчетах.

Эти нарушения признаны наиболее серьезными и исключены из действия амнистии.

Как пройдет списание штрафов

В Департаменте государственных доходов пояснили, что процедура будет проводиться без участия граждан.

Органы государственных доходов самостоятельно прекратят исполнение постановлений о штрафах, подпадающих под действие закона. Также будут прекращены исполнительные производства по таким делам.

На реализацию всех предусмотренных законом мероприятий государственным органам отведено шесть месяцев с момента вступления документа в силу — завершить процедуру планируется до конца 2026 года.

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