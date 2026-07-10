Опубликован список штрафов, которые спишут казахстанцам без обращения в госорганы

В Казахстане начала действовать налоговая амнистия, предусматривающая освобождение от части административных штрафов по налоговым и таможенным нарушениям. Однако распространяется она далеко не на всех: закон четко определяет, какие взыскания будут списаны автоматически, а какие останутся в силе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Согласно Закону РК от 1 июля 2026 года №329-VIII «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан», от административной ответственности освобождается ряд граждан и предпринимателей, в отношении которых штрафы были назначены органами государственных доходов. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов по области Жетісу.
Амнистия распространяется на:
При этом для списания штрафа необходимо соблюдение сразу нескольких условий.
Штраф подлежит аннулированию, если:
В этих случаях никаких заявлений подавать не потребуется — освобождение будет происходить автоматически.
Под действие закона подпадают административные нарушения, рассмотрение которых относится к компетенции органов государственных доходов и которые не включены в список исключений.
В частности, будут списаны штрафы за:
Вместе с тем закон предусматривает перечень нарушений, на которые амнистия не распространяется.
Оплатить штрафы в полном объеме придется, если они связаны с:
Эти нарушения признаны наиболее серьезными и исключены из действия амнистии.
В Департаменте государственных доходов пояснили, что процедура будет проводиться без участия граждан.
Органы государственных доходов самостоятельно прекратят исполнение постановлений о штрафах, подпадающих под действие закона. Также будут прекращены исполнительные производства по таким делам.
На реализацию всех предусмотренных законом мероприятий государственным органам отведено шесть месяцев с момента вступления документа в силу — завершить процедуру планируется до конца 2026 года.
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