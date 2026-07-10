Опубликован список штрафов, которые спишут казахстанцам без обращения в госорганы

В Казахстане начала действовать налоговая амнистия, предусматривающая освобождение от части административных штрафов по налоговым и таможенным нарушениям. Однако распространяется она далеко не на всех: закон четко определяет, какие взыскания будут списаны автоматически, а какие останутся в силе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz .

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Какие штрафы подпадают под амнистию

Согласно Закону РК от 1 июля 2026 года №329-VIII «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан», от административной ответственности освобождается ряд граждан и предпринимателей, в отношении которых штрафы были назначены органами государственных доходов. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов по области Жетісу.

Амнистия распространяется на:

физических лиц;

индивидуальных предпринимателей;

лиц, занимающихся частной практикой, включая адвокатов, нотариусов и других специалистов.

При этом для списания штрафа необходимо соблюдение сразу нескольких условий.

Какие условия должны быть выполнены

Штраф подлежит аннулированию, если:

постановление о его наложении вынесено должностным лицом органа государственных доходов, а не судом;

на 1 июля 2026 года штраф не был полностью или частично оплачен;

нарушение не входит в перечень исключений, установленный статьей 8 Закона об амнистии.

В этих случаях никаких заявлений подавать не потребуется — освобождение будет происходить автоматически.

Какие нарушения попадут под амнистию

Под действие закона подпадают административные нарушения, рассмотрение которых относится к компетенции органов государственных доходов и которые не включены в список исключений.

В частности, будут списаны штрафы за:

нарушение сроков постановки на регистрационный учет в налоговых органах;

неправомерное применение специальных налоговых режимов;

ведение деятельности в период приостановления представления налоговой отчетности;

несвоевременную сдачу налоговых деклараций, если за это был назначен административный штраф;

нарушения при использовании контрольно-кассовых машин, включая невыдачу чеков и несоответствие наличных денежных средств;

большинство административных нарушений в сфере таможенного законодательства, связанных с режимом зон таможенного контроля, сроками подачи деклараций, хранением товаров и другими процедурными требованиями;

отдельные нарушения правил перемещения товаров внутри Евразийского экономического союза, если они не связаны с сокрытием объектов налогообложения.

Какие штрафы списывать не будут

Вместе с тем закон предусматривает перечень нарушений, на которые амнистия не распространяется.

Оплатить штрафы в полном объеме придется, если они связаны с:

решениями суда по налоговым или таможенным правонарушениям;

сокрытием объектов налогообложения и иного имущества;

уклонением от уплаты начисленных налогов, сборов и других обязательных платежей;

занижением налоговых обязательств и искажением сведений в декларациях и расчетах.

Эти нарушения признаны наиболее серьезными и исключены из действия амнистии.

Как пройдет списание штрафов

В Департаменте государственных доходов пояснили, что процедура будет проводиться без участия граждан.

Органы государственных доходов самостоятельно прекратят исполнение постановлений о штрафах, подпадающих под действие закона. Также будут прекращены исполнительные производства по таким делам.

На реализацию всех предусмотренных законом мероприятий государственным органам отведено шесть месяцев с момента вступления документа в силу — завершить процедуру планируется до конца 2026 года.