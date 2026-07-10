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10.07.2026, 15:00

«Хотят поднять цены»: что думают водители Актау об очередях за газом на фоне заверений Минэнерго

Лада TV 0 2 082 Наталья Вронская

В Министерстве энергетики Казахстана заявляют, что дефицита сжиженного нефтяного газа в стране, в том числе в Мангистауской области, нет. По данным ведомства, поставки осуществляются своевременно и без задержек. Корреспондент Lada.kz отправился на автогазозаправочные станции, чтобы узнать, как ситуацию оценивают сами автомобилисты.

Фото Lada.kz
Фото Lada.kz

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В Министерстве энергетики подчеркивают, что поставки сжиженного нефтяного газа в Мангистаускую область осуществляются в соответствии с утвержденным графиком.

Во время съемок видеоопроса, которые проходили 8 июля очереди на заправках были относительно небольшими. Многие водители отмечали, что ситуация заметно улучшилась буквально за день до этого. Однако уже через сутки длинные вереницы машин вновь образовались на ряде АГЗС.

Автовладельцы высказывают разные версии происходящего. Одни предполагают, что часть газа может уходить на оптовые продажи в обход розничной реализации. Другие считают, что некоторые предприниматели искусственно ограничивают отпуск топлива, создавая видимость дефицита, чтобы вновь поднять вопрос повышения цены на газ.

В видео жители Актау рассказывают, сталкивались ли они с нехваткой газа, как оценивают ситуацию на АГЗС и что, по их мнению, стало причиной очередей.

Некоторые водители же высказали мнение о том, что ажиотаж в конце месяца возникает регулярно и связан с особенностями поставок, которые могут задерживаться. При этом часть опрошенных полагает, что нехватка газа в этот период косвенно стимулирует автомобилистов заправляться бензином.

Напомним, в последние месяцы жители Актау и других населенных пунктов Мангистауской области неоднократно сообщали об очередях на автогазозаправочных станциях. Ранее Министерство энергетики заявляло, что поставки топлива осуществляются в полном объеме.

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