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10.07.2026, 12:11

Дефицит или новые ценники? В Минэнерго РК сделали официальное заявление из-за наплыва иностранных машин

Новости Казахстана 0 2 223

В Казахстане зафиксировали резкий наплыв автомобилей с российскими номерами на приграничных заправках. В Министерстве энергетики официально ответили, планируется ли введение спецтарифов и лимитов на топливо для иностранных граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

В Министерстве энергетики сообщили, что в последние дни действительно наблюдается рост количества автомобилей с российской регистрацией в приграничных районах. Однако, по оценке ведомства, это не привело к ажиотажному спросу на топливо и не создает угрозы для внутреннего рынка.

В министерстве подчеркнули, что казахстанские автозаправочные станции работают в штатном режиме, а запасы горюче-смазочных материалов остаются достаточными для обеспечения потребностей потребителей.

Какие ограничения уже действуют

Ведомство напомнило, что на территории Казахстана действует запрет на отпуск бензина в дополнительные емкости. Заправка разрешена только в штатные топливные баки транспортных средств.

Соблюдение этих требований контролируется в соответствии с действующим приказом Министерства энергетики. Именно такие меры, по мнению ведомства, позволяют минимизировать риски незаконного вывоза топлива за пределы страны.

Будут ли повышать цены для иностранцев

В Минэнерго отметили, что одной из причин попыток незаконного вывоза топлива остается разница в стоимости бензина и дизельного топлива. Казахстан по-прежнему входит в число стран ЕАЭС с одними из самых низких цен на ГСМ.

Несмотря на это, вводить отдельные тарифы или повышенные цены для автомобилей с иностранной регистрацией власти пока не собираются.

В министерстве подчеркнули, что существующих механизмов контроля достаточно для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке, поэтому вопрос о дополнительных ограничениях или специальных ценах для иностранцев сейчас не рассматривается.

Попытки незаконного вывоза продолжаются

По данным Комитета государственных доходов, с начала действия контрольных мероприятий пресечены 392 попытки незаконного вывоза топлива общим объемом свыше 16 тысяч литров.

Так, 6 июля на автомобильном пункте пропуска «Сырым» в Западно-Казахстанской области сотрудники предотвратили вывоз 1,2 тысячи литров дизельного топлива, которое было спрятано в специально оборудованном дополнительном баке грузовика.

Еще один случай произошел 8 июля в Павлодарской области. В Железинском районе мобильная группа остановила автомобиль, перевозивший более 4 тысяч литров бензина без необходимых товаросопроводительных документов.

По информации Минэнерго, мониторинг ситуации на рынке топлива, особенно в приграничных регионах, продолжается в постоянном режиме. При необходимости ведомство готово принимать дополнительные меры совместно с уполномоченными государственными органами.

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