Сколько раз можно заезжать в Казахстан за топливом? Минэнерго озвучило жесткий лимит

Казахстан усиливает контроль на границах для пресечения «топливного туризма». В Минэнерго РК напомнили, что иностранные авто не смогут заезжать в страну за дешевым бензином чаще одного раза, сообщает Lada.kz.

Фото: depositphotos.com

Один бак в одни руки: как работает запрет

Министерство энергетики Республики Казахстан официально напомнило о действующих жестких мерах по защите внутреннего рынка горюче-смазочных материалов (ГСМ). Чтобы перекрыть каналы серого экспорта и предотвратить массовый вывоз удешевленного топлива в сопредельные государства, в приграничных районах страны введены строгие лимиты на посещение АЗС.

Как пояснил в ходе брифинга в Правительстве вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, согласно актуальному приказу ведомства, иностранным автовладельцам запрещено пересекать границу Казахстана с целью заправки чаще, чем один раз за установленный период.

«На сегодняшний день существует приказ, который запрещает заезд более одного раза на территорию нашей страны. Это касается всех наших приграничных зон», — подчеркнул спикер.

Независимость от внешних рынков и стабильность НПЗ

Представители ведомства отдельно остановились на вопросе стабильности поставок. На фоне новостей о технологических и логистических сложностях на российских нефтеперерабатывающих заводах, в обществе возникли опасения о возможном зеркальном кризисе в Казахстане.

Однако в Минэнерго поспешили успокоить граждан: ситуация на НПЗ соседних государств никак не аффектирует внутреннее производство. Отечественные нефтеперерабатывающие комплексы работают в штатном режиме, полностью закрывая потребности внутреннего рынка.

Хватит ли бензина казахстанцам?

Кайырхан Туткышбаев заверил, что поводов для паники и искусственного ажиотажа на заправках нет. На складах и нефтебазах страны аккумулирован стратегический объем топлива, способный гарантировать бесперебойное снабжение всех регионов.

«На сегодня сформирован необходимый запас ГСМ. Какого-либо дефицита для населения мы не наблюдаем», — резюмировал вице-министр.

Мониторинг приграничных зон будет продолжен в усиленном режиме, чтобы доступное топливо оставалось внутри страны и использовалось исключительно для нужд казахстанцев.